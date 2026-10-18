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Agent gewond na vechtpartij in Terneuzen

Agent gewond na vechtpartij in Terneuzen

Crime

Vandaag, 16:09

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De politie ging voor een melding van een vechtpartij naar Terneuzen, maar werd uiteindelijk zelf slachtoffer. Bij het incident is geweld gebruikt tegen twee agenten, waarvan er eentje daadwerkelijk gewond is geraakt. De politie heeft een persoon aangehouden.

Volgens een correspondent ter plaatse kwam de melding rond 14.40 uur binnen, toen ging het om een groepje van vijf tot zes personen die met elkaar in gevecht waren. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij aan de Korte Kerkstraat is niet duidelijk. Voor zover bekend is er buiten de agent geen andere gewonde gevallen.

Door Redactie Hart van Nederland
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