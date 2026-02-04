Volg Hart van Nederland
Medewerker verpleeghuis ontslagen na onderzoek seksueel wangedrag

Crime

Vandaag, 14:35

Een medewerker van zorgorganisatie Schutse Zorg Tholen is op staande voet ontslagen na meldingen van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit onderzoek blijkt dat de werknemer professionele en persoonlijke grenzen heeft overschreden, meldt de Zeeuwse zorgaanbieder op de eigen website.

Afgelopen weken liet Schutse Zorg onderzoek doen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De onderzoekscommissie voerde gesprekken met medewerkers en familieleden van bewoners en bekeek dossiers. Eerder hadden twee bewoners melding gedaan bij medewerkers van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de betreffende werknemer. Die werd daarop al geschorst.

Wat er precies is voorgevallen tussen de bewoners en de inmiddels ontslagen werknemer, wil directeur van Schutse Zorg Ankie van Tatenhove niet zeggen. Ook of de dader een man of een vrouw is, wil ze in het midden laten.

86 ouderen

In het verpleeghuis in Sint-Annaland waar de medewerker actief was, wonen in totaal 86 ouderen die niet meer alleen thuis kunnen wonen. "Schutse Zorg Tholen wil er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen en treft hiervoor maatregelen in afstemming met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd", luidt het op de website. Welke maatregelen de zorgorganisatie gaat nemen, is nog niet duidelijk. De onderzoekscommissie komt nog met aanbevelingen voor Schutse Zorg, aldus Van Tatenhove.

Of bewoners aangifte tegen de medewerker hebben gedaan, weet Van Tatenhove niet.

Door ANP

