Azc opgeschrikt door steekpartij: man zwaargewond op straat gevonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een asielzoeker zwaargewond geraakt bij een steekpartij op de Laurens Stommeweg in Middelburg. Het slachtoffer werd op straat aangetroffen vlakbij het asielzoekerscentrum. Een paar slippers bleef achter op het gras als stille getuige van het geweld, aldus een 112-correspondent.

De melding kwam rond 00.30 uur binnen bij de politie. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter uit Rotterdam, snelden naar de plek van het incident. Het slachtoffer werd eerst op straat behandeld door het Mobiel Medisch Team, waarna hij naar de Breeweg werd gebracht. Daar landde de helikopter en werd de man alsnog naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt of er een verband is met een eerdere vechtpartij op vrijdagavond. Het slachtoffer was daar niet bij aanwezig, laat een woordvoerder weten aan de 112-correspondent, maar dat wil volgens haar niet zeggen dat hij er geen betrokkenheid bij heeft.

In verband met het steekincident is een 36-jarige man aangehouden, net als het slachtoffer een bewoner van het asielzoekerscentrum. Hij wordt verhoord.