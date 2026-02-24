Lichaam gevonden in Middelburgse woning: politie houdt alle scenario's open

In een woning aan de Brakstraat in Middelburg is dinsdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie is direct een onderzoek gestart en onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

Het lichaam werd rond 18.20 uur gevonden. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Al snel bleek dat hulp niet meer mogelijk was. De traumahelikopter werd kort na het opstijgen weer geannuleerd.

Alle scenario's liggen nog open

Op beelden is te zien hoe de Brakstraat is afgezet met linten. In de straat staan verschillende busjes van de Forensische Opsporing. De politie heeft de woning aangemerkt als plaats delict en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volgens de politie liggen alle scenario's nog open. Eerst moet duidelijk worden hoe de persoon om het leven is gekomen.

Een woordvoerder laat via social media weten dat de familie is geïnformeerd. "De familie is op de hoogte van dit incident. We leven met ze mee", zegt de woordvoerder.

Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht is op dit moment nog niets bekendgemaakt.