Man in Breskens verdedigt lastiggevallen vrouw, wordt zwaar mishandeld

Een 64-jarige man uit Sluis (Zeeland) is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar mishandeld toen hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Het incident gebeurde rond 00.15 uur op het Molenwater in Breskens, na afloop van de Visserijfeesten, meldt de politie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

De man liep na een avond op de Visserijfeesten naar huis toen hij een groepje opmerkte en hoorde dat een vrouw werd lastiggevallen. Hij sprak de man die haar belaagde daarop aan en kreeg vervolgens een klap in zijn gezicht. Vervolgens werd hij onderuit geschopt.

Het groepje liet hem hulpeloos achter op de grond. Een oplettende omstander belde de ambulance, waarna het slachtoffer met verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

'Dringende oproep'

De politie doet zondag "een dringend beroep" op getuigen om zich te melden. Er is een signalement van de verdachte gedeeld: het zou gaan om een man van ongeveer twintig jaar oud, met een getinte huidskleur.

Mensen met informatie over de mishandeling kunnen bellen met de politie via 0800-6070 (gratis) of anoniem tips doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Hart van Nederland/ANP