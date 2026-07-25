Politie voorkomt explosie bij woning in Wormer, minderjarige aangehouden

Vrijdag op zaterdagnacht is erger voorkomen bij een woning in het Noord-Hollandse Wormer. Twee personen waren bezig een explosief te plaatsen bij een woning aan de Knollendammerstraat, toen ze vlak voor het afsteken op heterdaad werden betrapt door de politie. Een verdachte, een minderjarige, is aangehouden.

De andere persoon wist aan de politie te ontkomen en wordt nog gezocht. Hij ging te voet in de richting van de Veerdijk en droeg zwarte kleding.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief ter plekke onschadelijk gemaakt. De politie meldt verder dat het "zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen" neemt.

Eerder al raak in de straat

In dezelfde straat ging op 16 juli al een explosief af, waarbij schade aan de voordeur ontstond. Op de gevel was de tekst "220 cocaine" geschreven. De politie heeft een sterk vermoeden van een verband tussen beide incidenten, maar heeft dat nog niet definitief vastgesteld.

De politie doet verder onderzoek naar het incident.