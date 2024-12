Man (74) gewond bij brute woningoverval in Groningen, dader vlucht op fatbike

Een 74-jarige man is donderdagmiddag slachtoffer geworden van een brute woningoverval. Rond 13:10 uur drong een onbekende man zijn huis aan de Griffeweg in Groningen binnen. Onder bedreiging van iets dat op een vuurwapen leek, dwong de overvaller hem spullen af te staan. De man raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Na de overval ging de verdachte ervandoor op een fatbike met een opvallend fluoriserend geel zadel. Hij werd voor het laatst gezien richting de Trompbrug. Volgens de politie gaat het om een man met een licht getinte huidskleur. Hij droeg een zwarte baseballpet, een witte doek voor zijn mond en was volledig in het zwart gekleed.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook mensen met camerabeelden, bijvoorbeeld van deurbelcamera’s in de omgeving, worden gevraagd zich te melden. Dat kan door te bellen met de politie op nummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.