Winkeldief vlucht en wordt geschept door taxi in Eindhoven

Een man is zaterdagochtend aangereden op de Vestdijk in Eindhoven nadat hij drank had gestolen bij een supermarkt. Dat meldt een correspondent. De man, die rode wijn en bier meenam zonder te betalen, werd betrapt bij de Albert Heijn en sloeg op de vlucht. Tijdens zijn vlucht stak hij plotseling de weg over, waar een taxichauffeur hem niet meer kon ontwijken.

De man, van Poolse afkomst, kwam hard ten val en bleef op straat liggen. Hij was aanspreekbaar en werd ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De gestolen drank, die tijdens de aanrijding op straat kapotging, werd door de politie en supermarktmedewerkers opgeruimd.

De taxichauffeur kwam met de schrik vrij, maar was zichtbaar aangeslagen. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt over het voorval.