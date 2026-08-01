Wijkagent Inge is woedend: omstander fotografeert gevonden lichaam

Als de politie op zaterdagochtend in het Bossche Prins Hendrikpark een lichaam vindt, zetten de agenten de omgeving af met linten. De bedoeling is dat mensen dan uit de buurt blijven zodat professionals hun werk kunnen doen, maar tot verbazing van wijkagent Inge negeren mensen de linten gewoon.

Sommige mensen namen zelfs hun kinderen mee om naar het gevonden lichaam te kijken. Een persoon nam zelfs foto's. Inge kan er met haar verstand niet bij, schrijft ze op Instagram. "Ik blijf me storen aan dit respectloze gedrag van sommige mensen", zegt ze.

De man die foto's maakt wordt aangesproken door de politiemensen ter plaatse. In plaats van excuses aan te bieden, zegt hij dat hij zich op openbaar terrein bevindt. Sterker nog. Volgens de verbijsterde wijkagente heeft de man de foto's ook gedeeld met mensen uit zijn omgeving.

"Ik vind dit erg respectloos naar het slachtoffer en de familie", zegt de agente. Ze roept mensen op te stoppen met dit gedrag.

Hoe de gevonden overleden persoon om het leven is gekomen, is niet bekendgemaakt.