Vernielingen breken winkeleigenaresse op: ‘Niet meer vol te houden'

De onbemande winkel Dulicious in het Overijsselse Wijhe wordt herhaaldelijk getroffen door vernielingen. Eigenaresse Lizette Dul noemt het een gerichte actie en zegt tegen Hart van Nederland dat het gevoel van veiligheid volledig is verdwenen. “Dit is de tweede keer dat we worden getroffen,” vertelt ze. “Het lijkt eerder op een afrekening dan op zomaar vandalisme.”

De schade werd vrijdagavond ontdekt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een hamer binnenkomt, doelgericht toeslaat en snel weer naar buiten loopt. De dader richtte zich op apparaten met glasplaten, die volledig aan diggelen liggen. Er zijn geen spullen meegenomen.

Het incident roept herinneringen op aan de eerdere vernieling in oktober. Ook toen werd eenzelfde werkwijze gebruikt, waarbij de schade uitkwam op ongeveer 1.500 euro. Volgens Lizette wijst het ontbreken van diefstal op een bewuste, mogelijk persoonlijke actie.

Stoppen

Lizette laat weten dat er van beide incidenten aangifte is gedaan. De maat is inmiddels wel vol. “Ze krijgen hun zin; we stoppen ermee. Dit is niet langer vol te houden.”