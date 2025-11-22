Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vernielingen breken winkeleigenaresse op: ‘Niet meer vol te houden'

Crime

Vandaag, 14:25

Link gekopieerd

De onbemande winkel Dulicious in het Overijsselse Wijhe wordt herhaaldelijk getroffen door vernielingen. Eigenaresse Lizette Dul noemt het een gerichte actie en zegt tegen Hart van Nederland dat het gevoel van veiligheid volledig is verdwenen. “Dit is de tweede keer dat we worden getroffen,” vertelt ze. “Het lijkt eerder op een afrekening dan op zomaar vandalisme.”

De schade werd vrijdagavond ontdekt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een hamer binnenkomt, doelgericht toeslaat en snel weer naar buiten loopt. De dader richtte zich op apparaten met glasplaten, die volledig aan diggelen liggen. Er zijn geen spullen meegenomen.

Het incident roept herinneringen op aan de eerdere vernieling in oktober. Ook toen werd eenzelfde werkwijze gebruikt, waarbij de schade uitkwam op ongeveer 1.500 euro. Volgens Lizette wijst het ontbreken van diefstal op een bewuste, mogelijk persoonlijke actie.

Stoppen

Lizette laat weten dat er van beide incidenten aangifte is gedaan. De maat is inmiddels wel vol. “Ze krijgen hun zin; we stoppen ermee. Dit is niet langer vol te houden.”

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.