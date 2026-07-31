'OnlyFans-model doet aangifte tegen oud-wethouder Bunschoten om naaktfoto's'

Tegen de onlangs opgestapte wethouder Jonathan Koelewijn uit Bunschoten is aangifte gedaan wegens het verspreiden van naaktfoto's. Een vrouw zegt tegen RTV Utrecht dat foto's die zij via OnlyFans aan Koelewijn had verkocht, zonder haar toestemming in een chatgroep op Telegram zijn beland. De politie is een onderzoek gestart.

Volgens de vrouw verkocht zij de foto's via OnlyFans aan Koelewijn. Later ontdekte zij de beelden in een Telegramgroep. Het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal zonder toestemming van de afgebeelde persoon is strafbaar. De vrouw deed op 19 juli aangifte bij de politie in Baarn. Twee dagen later werd een onderzoek gestart.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Wethouder trad af vanwege 'persoonlijke omstandigheden'

Koelewijn werd op 9 juli geïnstalleerd als wethouder namens CAP de Dorpspartij. Op 21 juli maakte de gemeente bekend dat hij zijn functie neerlegde vanwege "onvoorziene persoonlijke omstandigheden". Of zijn vertrek verband houdt met de aangifte, is niet duidelijk.

Koelewijn wil niet reageren op vragen van de regionale zender. Via WhatsApp laat hij weten: "Ik reageer geenszins op dergelijke geruchten. Ik ben zelf niet op de hoogte van een aangifte."