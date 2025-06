'Medewerkers cafetaria in Werkendam jarenlang gefilmd in wc en onder douche'

In Cafetaria Marco in het Noord-Brabantse Werkendam zijn jarenlang gasten en medewerkers gefilmd op de wc en in de douche. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep Brabant. Medewerkers vonden duizenden naaktbeelden van zichzelf en anderen die gemaakt waren met een verborgen camera.

Op het damestoilet zouden camera's hangen en ook in de badkamer, waar medewerkers konden douchen na hun dienst. De medewerkers vonden de beelden toen ze op de laptop van de eigenaar keken. De video's zouden de afgelopen zeven jaar zijn gemaakt.

Een vader van een van de werknemers vertelt aan de regionale omroep dat zijn dochter er meermaals naar de wc ging. Hij vindt het nieuws "schokkend". Een andere tipgever vertelt dat er regelmatig werd gedoucht na een werkdag. Meerdere medewerkers hadden de camera al zien hangen, maar de eigenaar had beloofd dat hij de beelden zou wissen. Dat is dus niet gebeurd.

Zedenpolitie

Nadat de medewerkers de beelden hadden ontdekt, hebben ze de politie ingeschakeld. Die heeft vervolgens zaterdagavond de zaak doorzocht en een computer, harde schijf en een telefoon in beslag genomen. Op dit moment onderzoekt de zedenpolitie de zaak, meldt een woordvoerder aan de omroep.

De snackbareigenaar was in 2018 ook al in opspraak, toen er drugs en wapens in zijn zaak werden gevonden. De cafetaria werd toen voor drie maanden gesloten. Dinsdag is de zaak ook gesloten. De eigenaar wil niet reageren op vragen van Omroep Brabant.