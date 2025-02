Vrouw (38) neergestoken in Groningse flatwoning, verdachte (19) springt van balkon

Een 38-jarige vrouw uit Groningen is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken, meldt de politie woensdag. De verdachte is een 19-jarige man uit diezelfde plaats. Ook hij raakte gewond toen hij van een flat aan de Van Houtenlaan sprong, waar hij de vrouw zou hebben neergestoken. Zij werd gevonden in een woning in de flat.

Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij er nu aan toe zijn. Volgens de politie kenden ze elkaar.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. Agenten hebben in de buurt gesproken met betrokkenen en getuigen. Specialisten van de Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek gedaan in de woning aan de Van Houtenlaan.

Mensen die meer weten of iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.