Een 46-jarige vrouw is woensdagochtend zwaargewond op een rijbaan in Rotterdam beland nadat zij in haar auto werd neergestoken. Een 46-jarige man uit Den Haag is aangehouden, meldt een lokale correspondent. De politie bevestigt dat het om een incident in de relationele sfeer gaat.

Het incident gebeurde iets voor zevenen aan de Boompjes in het centrum van Rotterdam. De gewonde vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Automobilisten zien gewonde vrouw uit auto komen

De auto van de vrouw stond tijdens het incident midden op de rijbaan. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. RTV Rijnmond meldt dat de vrouw uit het niets werd aangevallen toen zij in het voertuig zat. Andere automobilisten zagen de vrouw vervolgens gewond uit haar auto stappen en op de rijbaan terechtkomen.