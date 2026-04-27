Politie houdt vrouw aan na schietincident in Enschede

Crime
Vandaag, 12:37
De politie heeft een 31-jarige vrouw uit Enschede aangehouden, omdat zij betrokken zou zijn geweest bij een schietincident in het centrum op maandagochtend. Er werd een persoon naar het ziekenhuis gebracht.
De politie verspreidde via Burgernet het signalement van een man naar wie ze naar aanleiding van het incident op zoek waren. Het incident gebeurde op de Stadsgravenstraat. Een politiewoordvoerder deed geen mededelingen over de toedracht van het incident.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.