Politie houdt vrouw aan na schietincident in Enschede

De politie heeft een 31-jarige vrouw uit Enschede aangehouden, omdat zij betrokken zou zijn geweest bij een schietincident in het centrum op maandagochtend. Er werd een persoon naar het ziekenhuis gebracht.

De politie verspreidde via Burgernet het signalement van een man naar wie ze naar aanleiding van het incident op zoek waren. Het incident gebeurde op de Stadsgravenstraat. Een politiewoordvoerder deed geen mededelingen over de toedracht van het incident.