Vrouw (65) in rug gestoken bij brute beroving Schiedam

Bij een beroving in Schiedam is woensdag een 65-jarige vrouw gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het slachtoffer werd belaagd door twee mannen en vervolgens in haar rug gestoken.

De vrouw fietste rond 17.20 uur over het Joppepad toen de twee mannen haar probeerden te beroven. Toen ze weg wilde fietsen, staken de daders een mes in haar rug. Ook werd haar bril van haar gezicht getrokken en in het water gegooid. De mannen zijn vervolgens op een fiets gevlucht.

De politie houdt er rekening mee dat de gewelddadige beroving verband houdt met een incident afgelopen dinsdag. Toen werd een andere vrouw uitgescholden door twee mannen. Zij raakte niet gewond.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.