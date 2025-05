Vrouw (45) overleden bij explosie op boot Drontermeer, man (40) aangehouden

Bij de explosie op een boot op het Drontermeer is dinsdagavond een 45-jarige vrouw om het leven gekomen. Ook raakte een 40-jarige man uit de gemeente Oldebroek zwaargewond. Hij is in het ziekenhuis aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de brand.

Rond 21.35 uur was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak op de boot, die aangemeerd lag nabij de Drontermeerdijk in de buurt van Elburg. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen, maar de boot is volledig uitgebrand.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

ANP/Hart van Nederland