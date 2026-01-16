Vroege politieinval in Brabantse woning, vuurwapen aangetroffen

De politie is samen met de Dienst Speciale Interventies vrijdag vroeg in de ochtend een woning binnen gevallen in het Brabantse Heeswijk-Dinther. De aanleiding was de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen. Bij binnenkomst is er ook een wapen in beslag genomen.

De bewoner van de woning is na de inval aangehouden. De politie doet nog onderzoek in de woning. Wat voor soort vuurwapen er precies is aangetroffen, is niet bekend gemaakt.