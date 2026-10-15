Vijftig extreem zware explosieven gevonden in kelderbox van Utrechtse flat

In Utrecht zijn dinsdag bijna vijftig explosieven gevonden in een kelderbox van een flatgebouw aan de Tigrisdreef. De flat staat middenin een woonwijk. De stuks 'Cobra 20', een extreem zware vuurwerkbom, zorgde voor "een gigantisch explosiegevaar", aldus de politie donderdag.

De gevonden explosieven bevatten een totaal aan ongeveer 10 kilo flitspoeder. De politie spreekt van "een groot risico voor omwonenden".

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Lachgas in garagebox gevonden

De woning van de eigenaar van de kelderbox is na de vondst doorzocht. Daar vond de politie nog één explosief. De 55-jarige man is aangehouden en de explosieven zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

In een garagebox aan de Muylenborchdreef vond de politie diezelfde dag bijna veertig cilinders lachgas. Ook deze cilinders zijn in beslag genomen.

Controle in boxen

De politie stuitte op de boxen tijdens een controle, die ze samen met de gemeente Utrecht uitvoert. Deze zogenaamde bestuurlijke controles vinden regelmatig plaats in kelderboxen, opslagruimtes en bedrijfspanden. De gemeente controleert deze ruimtes omdat hier regelmatig vuurwerk, explosieven en brandbare stoffen worden opgeslagen.

Beide boxen zijn per direct gesloten door de gemeente.