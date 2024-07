Vlaardingse loodgieter mag zijn huis weer in, nog wel veiligheidsmaatregelen

De sluiting van de woning van de Vlaardingse loodgieter aan de Gretha Hofstralaan wordt niet verlengd. Een woordvoerder van burgemeester Bert Wijbenga bevestigt berichtgeving van Rijnmond hierover. De burgemeester ziet geen reden de sluiting, die tot 2 juli loopt, te verlengen. De loodgieter, van wie de woning en eigendommen meer dan twintig keer doelwit waren van explosies en pogingen tot geweld, mag dinsdag met zijn gezin weer terug naar huis.

In juni diende er een kort geding tegen de sluiting, aangespannen door de loodgieter. De rechter oordeelde dat de sluiting noodzakelijk was omdat minder ingrijpende maatregelen niet volstonden. "De vele veiligheidsmaatregelen die de burgemeester heeft ingezet, kunnen onvoldoende garanderen dat er bij nieuwe aanslagen geen slachtoffers vallen. Daarbij is sprake van een toename van de zwaarte van het explosief en een frequentie van de incidenten", zei de rechter.

Veiligheidsrisicogebied

De woordvoerder van de burgemeester verklaarde maandag dat andere maatregelen bij de woning van de man nog wel van toepassing zijn. Zo is er cameratoezicht en wordt er extra gesurveilleerd. Daarnaast is het gebied rond de woning aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat de politie preventief mag fouilleren.

Het is niet bekend wat de aanleiding is van het geweld.