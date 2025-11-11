Terug

Man (24) met geweld ontvoerd in België: vijf mannen opgepakt

Man (24) met geweld ontvoerd in België: vijf mannen opgepakt

Crime

Vandaag, 14:30

Vijf mannen zijn maandag en dinsdag aangehouden voor hun betrokkenheid bij een gewelddadige ontvoering in België in november 2024. Het slachtoffer, een 24-jarige man, werd in het Belgische Minderhout een auto ingetrokken en pas uren later achtergelaten in het dorpje Uppel.

De ontvoering vond plaats op de vroege ochtend van 5 november vorig jaar. In een parkeergarage van een appartementencomplex werd het slachtoffer overmeesterd en onder bedreiging van een vuurwapen in een voertuig gedwongen. Zijn telefoon werd afgepakt en de ontvoerders lieten geld overmaken in de vorm van cryptovaluta. De man werd vervolgens meer dan twee uur lang in de auto meegenomen, tot hij rond 08.00 uur langs een weg bij een sloot in Uppel werd achtergelaten.

De Belgische politie verspreidde camerabeelden van de vermoedelijke daders. Maandag 10 november zijn daarop twee jonge mannen van 18 en 19 jaar uit Almere opgepakt. Een dag later volgden nog drie aanhoudingen: een 21-jarige man in Schiedam en twee mannen van 19 en 21 jaar in hun woningen in Almere.

Door Redactie Hart van Nederland

