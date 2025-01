Videodeurbel legt explosie en vluchtende verdachte vast in Zoetermeer

Een flits, een knal en vervolgens een brand. Bewoners van de Akkerdreef in Zoetermeer werden zondagavond opgeschrikt door een autobrand, de tweede in korte tijd. Op beelden van een videodeurbel is direct na een harde explosie te zien hoe een persoon wegrent, net nadat een geparkeerde auto in brand is gevlogen. De politie onderzoekt de zaak.

Omwonenden vertellen aan een correspondent ter plaatse dat er enkele weken geleden ook al een soortgelijk incident heeft plaatsgevonden. Destijds zou zwaar vuurwerk een rol hebben gespeeld. Een opvallend detail: beide getroffen auto’s behoren toe aan dezelfde eigenaar. De buurt reageert geschokt en vraagt zich af wie hierachter zit.

De onrust wordt verder vergroot door een incident op eerste kerstdag. Enkele straten verderop, aan de Spruitkoolakker, werden toen explosieven in een auto aangetroffen. De inzittenden van die auto zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar in verband staan.

De zaak wordt uiterst serieus genomen. De omgeving is afgezet voor onderzoek en de politie bekijkt camerabeelden en roept getuigen op om zich te melden.