Verwarde man Tegelen stuurt buurvrouw appje: 'Ik zet de gaskraan open, ik wil niet meer'

Een spannende vrijdagochtend in het Limburgse Tegelen: een verwarde man dreigde daar zijn woning aan de Ruys de Beerenbrouckstraat op te blazen. De schrik zat er goed in bij de buurtbewoners.

Toen de politie ter plaatse kwam, hing er al een gaslucht in de straat, lagen er tuinstoelen verspreid door de tuin en stond de man schreeuwend en zwaaiend met een mes op het balkon. Het zou vervolgens uren duren voordat de politie hem kon oppakken en de overige bewoners weer veilig naar huis konden.

'Buurvrouw, ik zet de gaskraan open'

De eerste melding van de dreigende situatie kwam vrijdagochtend binnen bij de brandweer. Buurvrouw Annet kreeg eerder die ochtend een alarmerend appje van de man. "In dat bericht stond dat hij zijn gaskraan open had gezet en dat hij niet lekker in zijn vel zat," vertelt ze aan Hart van Nederland. "Hij wilde dood, hij wilde niet meer leven." Daarop besloot ze direct 112 te bellen. "Het was heel heftig, maar als hier een explosie zou gebeuren, hadden we echt een groot probleem."

Volgens de buurvrouw waren de hulpdiensten razendsnel ter plaatse. "Binnen een paar minuten stonden ze al in de straat." Ze vertelt dat dit niet de eerste keer is dat er problemen zijn met de man. "Een half jaar geleden brak er ook brand uit bij hem. Mijn kat heeft daar nog steeds last van."

Schrik zit er bij bewoners goed in

De paniek in de straat was groot, vertelt een andere bewoonster. "We moesten ons huis uit en de straat werd afgezet." Ze is opgelucht dat ze weer naar huis kan. "Nu eerst even bijkomen van deze dag."

Een andere buurtbewoonster, die net haar hond uitlaat, zegt dat de verdachte normaal gesproken als een aardige man bekendstaat. "Ik vind het wel sneu voor hem. Hij heeft een dochtertje die hier ook weleens was. Ja, heel verdrietig, deze situatie." Toch vindt ze dat hij dringend hulp nodig heeft. "Niemand zou een gerust hart hebben als hij na deze actie zomaar terugkomt."

Opgepakt

De man is overgebracht naar het cellencomplex in Venlo en wordt verdacht van bedreiging en poging tot brandstichting. "De GGZ is op de hoogte gesteld van het incident. Verder kunnen we over de verdachte niets zeggen," aldus politiewoordvoerder Job Tiems van eenheid Limburg.