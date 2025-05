'Nederlandse vrouw (21) meermaals verkracht op Kos door Syrische man'

Een 21-jarige Nederlandse vrouw heeft bij de politie op het Griekse eiland Kos aangifte gedaan van verkrachting door een 20-jarige Syriër. Het zou zijn gebeurd in de vroege ochtend van zaterdag 10 mei, op een strand bij Psalidi. De Griekse krant Rodiaki schrijft dat de vrouw de man kende en dat hij haar, ondanks haar verzet, tot seks dwong.

Volgens De Telegraaf vond het incident plaats rond half drie 's nachts. De vrouw ontmoette de Syriër op het strand en wilde hem helpen, omdat hij zei in de problemen te zitten. Van haar vriendelijkheid zou vervolgens bruut misbruik zijn gemaakt. De hevig aangeslagen vrouw meldde zich enkele uren later bij de politie, toen het bureau weer open was.

Nog diezelfde middag werd de Syriër opgespoord in de stad Kos en aangehouden. Bij een huiszoeking vond de politie 1,8 gram cannabis en een kleine hoeveelheid cocaïne in zijn woning. Hij is overgedragen aan justitie. Voor de Nederlandse vrouw is een medisch onderzoek aangevraagd, aldus de Griekse krant.

'Hopelijk 100 jaar cel'

PVV-leider Geert Wilders noemt de zaak "verschrikkelijk" en schrijft op X: "In Nederland had GL/PvdA de dader waarschijnlijk op een dagje pretpark getrakteerd. In Griekenland krijgt hij hopelijk 100 jaar cel."