Verkeersregelaar mishandeld en aangereden bij Mall of the Netherlands

Crime

Vandaag, 20:07 - Update: 2 uur geleden

Een verkeersregelaar is zondagmiddag mishandeld bij Mall of the Netherlands in Leidschendam. Na een ruzie met de bestuurder van een auto werd de verkeersregelaar geslagen en vervolgens aangereden. De politie bevestigt aan Omroep West dat er sprake was van mishandeling.

Het incident vond plaats terwijl de verkeersregelaar bezig was het verkeer in goede banen te leiden. De automobilist stapte uit zijn voertuig en sloeg het slachtoffer. Daarna ging hij weer achter het stuur zitten en reed de verkeersregelaar aan, waardoor deze achterover op de grond viel, schrijft de omroep.

Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. Ook is onbekend of en hoe ernstig de verkeersregelaar gewond raakte. De politie heeft de bestuurder aangehouden, laat een woordvoerder weten aan Omroep West. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

