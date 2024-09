Treinverkeer Den Haag Centraal plat om verdachte tas, blijkt loos alarm

Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal lag vrijdag aan het begin van de avond plat na de vondst van een verdachte tas. Een woordvoerder van de NS zegt dat de tas werd gevonden op een perron. Na onderzoek blijkt het te gaan om een loos alarm.

Het treinverkeer kwam om iets voor 18.30 uur stil te liggen. De tas is daarna gecontroleerd. Het bleek dus om iets onschuldigs te gaan. "Zelfs de eigenaar van de tas is gevonden", zegt een woordvoerder van de NS. Het treinverkeer is inmiddels weer opgestart.

ANP