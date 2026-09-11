Verdachte stopt politietelefoon in kont en belandt in ziekenhuis

Een verdachte heeft op het politiebureau in Venlo een telefoon in zijn kont gestopt. Het toestel kwam zo diep vast te zitten dat het in het ziekenhuis operatief moest worden verwijderd. Zelfs ervaren agenten keken volgens Politie Basisteam Venlo-Beesel op van de situatie.

De verdachte werd woensdag 9 september aangehouden vanwege een strafbaar feit en daarna opgesloten in het cellencomplex. Hij wilde telefonisch met zijn advocaat spreken en kreeg daarvoor een telefoon in zijn cel.

Na het gesprek vroegen agenten om het toestel terug. De verdachte antwoordde: "Die heb ik in mijn kont gestopt." Agenten dachten eerst dat hij een grap maakte.

Operatie in ziekenhuis

Dat bleek helaas niet zo te zijn. Volgens de politie had de verdachte de telefoon zo ver naar binnen gebracht dat hij er niet meer uitkwam.

De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest de telefoon operatief worden verwijderd.