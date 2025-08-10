Terug

Verdachte steekpartij Julianadorp aangehouden

Crime

Vandaag, 19:54

Door een steekpartij aan de Kruiszwin in Julianadorp is vanmiddag een persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De steekpartij was rond 15.45 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd met onbekende verwondingen. Het is niet bekend waarom er is gestoken. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets gezien of gefilmd hebben om contact op te nemen.

