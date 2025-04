Verdachte opgepakt voor 'fatbike-mishandeling' in Rotterdam

De politie heeft een 22-jarige Rotterdammer aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een vader, zoon en dochter op zaterdag 12 april. Hij is woensdag in zijn woning aangehouden, meldde de politie donderdag.

De drie werden mishandeld door een groepje van vier of vijf mannen op de Beukelsdijk in Rotterdam-West. De gezinsleden raakten zwaargewond en moesten alle drie naar het ziekenhuis.

Het gezin was onderweg naar huis toen een jongen van naar schatting 12 of 13 jaar hen afsneed op een fatbike. De vader sprak de jongen aan op zijn gedrag, waarna de drie gezinsleden even verderop ernstig werden mishandeld door een groepje van vier of vijf mannen. De jongen op de fatbike zat daar volgens de politie ook bij.

De politie heeft een aantal tips binnengekregen en zet het onderzoek voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

ANP