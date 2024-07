Verdachte doodschieten buurman Stampersgat blijft langer in voorarrest

De 55-jarige man uit het Noord-Brabantse Stampersgat die verdacht wordt van het doodschieten van zijn 25-jarige buurman in de nacht van 10 op 11 juli blijft in de cel. De rechtbank Breda heeft zijn voorarrest woensdag met negentig dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De man wordt verdacht van moord, dan wel doodslag.

Na de fatale gebeurtenis verschenen op sociale media berichten, onder meer over mogelijke racistische motieven van de vermoedelijke dader, die een 'moslimhater' zou zijn. Ook zou er mogelijk sprake zijn van een langlopende ruzie over parkeerplaatsen tussen de verdachte en het slachtoffer.

Politie houdt rekening met meerdere scenario's

Het Openbaar Ministerie zegt niets te kunnen zeggen over het motief van de verdachte. Eerder werd gemeld dat "alle mogelijke motieven" werden onderzocht. De eerste zitting in deze zaak is in oktober in de rechtbank in Breda.

ANP