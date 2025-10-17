Terug

Verdachte dodelijke schietpartij in 2002 door Amerikanen uitgeleverd aan Nederland

Crime

Vandaag, 17:58

Amerika heeft donderdag een 54-jarige man, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in 2002, uitgeleverd aan Nederland, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. De man is hoofdverdachte in de zaak.

Bij de schietpartij op 3 augustus 2002 in een flat in Amsterdam-Zuidoost werd een 33-jarige man uit Rotterdam dodelijk getroffen. Later die dag vond nog een schietpartij plaats in de parkeergarage van de flat waarbij twee mensen gewond raakten. De door Amerika uitgeleverde man wordt ervan verdacht bij beide schietpartijen de schutter te zijn geweest.

De verdachte vluchtte na de schietpartijen naar het buitenland. Ondanks een internationale signalering bleef hij spoorloos, tot Amerikaanse autoriteiten hem in juni 2021 aanhielden op verdenking van drugssmokkel.

Moord en pogingen tot moord

De man heeft zijn Amerikaanse straf uitgezeten. De autoriteiten in de Verenigde Staten gingen akkoord met zijn uitlevering naar Nederland op verdenking van moord en tweemaal poging tot moord.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man veertien dagen blijft vastzitten. In deze zaak heeft de rechtbank in Amsterdam in juni 2003 een toen 26-jarige man veroordeeld tot vijf jaar cel voor medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartij.

