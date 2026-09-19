Verdachte vlucht na brandstichting en wordt aangereden op A2 bij Maastricht

Een verdachte van brandstichting is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden op de A2 in Maastricht. De politie vermoedt dat hij samen met twee anderen naar de snelweg vluchtte nadat kort daarvoor een voertuig in brand was gestoken.

Rond 01.10 uur kreeg de politie een melding van een brandend voertuig aan de Kasteel Hillenraadweg. Getuigen en omwonenden vertelden dat verdachten daarna te voet in de richting van de A2 waren gevlucht.

Verdachte steekt A2 over

Kort na de brand bleek op de A2 in zuidelijke richting, voor de tunnel, een aanrijding te zijn gebeurd. Een automobilist botste daar op een voetganger die de snelweg overstak.

Volgens de politie gaat het om een verdachte van de brandstichting. De man was na de aanrijding aanspreekbaar en is met een ambulance meegenomen voor medische zorg.

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Twee verdachten nog spoorloos

De politie zoekt nog naar twee andere verdachten. Zij zouden samen met de aangereden verdachte zijn gevlucht, maar werden niet meer aangetroffen.

De A2-tunnel in zuidelijke richting werd afgesloten zodat de Forensische Opsporing Verkeer onderzoek kon doen.