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Inbreker laat stuk van ringvinger achter: 'Voor 20 euro aan oud ijzer'

Crime

Vandaag, 12:43

Een poging om een kleine hoeveelheid oud ijzer te stelen is voor een inbreker in Veldhoven bijzonder pijnlijk afgelopen. Tijdens zijn vlucht over een twee meter hoog hek bleef zijn ringvinger vastzitten. Bedrijfseigenaar Peerke vond het lichaamsdeel de volgende ochtend terug in het hekwerk en kan het nog maar moeilijk geloven.

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"Er staat alleen een container met oud ijzer. Misschien 25 kilo, goed voor zo'n twintig euro. Dat is toch niet de moeite?" Peerke werd 's nachts gewekt door zijn beveiligingscamera's met bewegingssensoren. Toen hij bij zijn bedrijf aankwam, zag hij twee jongens vluchten.

Inbreker komt schreeuwend terug

De twee belandden op een doodlopend deel van het terrein. Een van hen besloot over het twee meter hoge hek te klimmen. Niet veel later kwam hij schreeuwend terug.

"Hij riep dat ik een ambulance moest bellen. Hij ging helemaal tekeer." Later bleek waarom: zijn ringvinger was in het hekwerk blijven steken.

Ringvinger gevonden in hek

Peerke en de politie gingen diezelfde nacht nog op zoek naar het ontbrekende stuk van de vinger, maar konden het nergens vinden. De volgende ochtend ontdekte Peerke iets in een holle buis van het hek.

"Ik maakte een foto en stuurde die naar de politie: ik heb de ringvinger gevonden." Agenten kwamen het lichaamsdeel daarna ophalen.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland:

Door Redactie Hart van Nederland
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