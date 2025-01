Veenendaalse vrachtwagenchauffeur smokkelde 3 keer Albaniërs mee in slaapcabine: 'Verkreeg jaarsalaris'

Een 33-jarige trucker uit Veenendaal zou in 2023 op zeker drie momenten Albaniërs het Kanaal over hebben gebracht. Hij werkte als vrachtwagenchauffeur en iemand vroeg hem mensen te smokkelen, voor 8000 pond per persoon (bijna 9000 euro). Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag 24 maanden cel.

Wat zijn de straffen voor het overtreden van de wet in Nederland? Dat legt Hart van Nederland uit in de video bovenaan.

De Veenendaler kreeg instructies waar hij de mensen kon oppikken, twee per keer. Ze stonden klaar bij een specifieke afslag in België. Ze verstopten zich dan in zijn slaapcabine en zo bracht de man ze naar Engeland.

Met zijn handelen hield de man een illegaal circuit in stand dat ertoe leidde dat mensen in Engeland een illegaal bestaan opbouwden, zegt het OM: "Hij maakte misbruik van kwetsbare personen voor zijn eigen financiële gewin," aldus de officier van justitie. "Zoals hij zelf zegt, door dit drie keer te doen verkreeg hij een jaarsalaris."

Gokverslaving

Het Openbaar Ministerie eiste dat 8 maanden van de twee jaar cel voorwaardelijk is. Zo zou de man, die in het verleden kampte met een gokverslaving, bij zijn vrijlating in ieder geval onder toezicht van de Reclassering blijven. Verder zou het verkregen geld, vastgesteld op ruim 50.000 euro, moeten worden ontnomen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.