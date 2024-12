Vandalen slaan toe in Bergse Winterparadijs: kerstdecoratie moedwillig kapotgemaakt

Een kerstdecoratie in het Bergse Winterparadijs in Bergen op Zoom is amper een dag na de opening moedwillig vernield. Twee jonge mannen, vermoedelijk onder invloed, werden door een beveiligingscamera vastgelegd terwijl zij een opgezette kerstman van maar liefst 1800 euro naar beneden trokken. "Ze trekken de pop moedwillig naar beneden. Ik begrijp niet waarom mensen zoiets zouden doen", zegt een boze Frank Vale tegen Hart van Nederland.

Vale, organisator van het winterevenement in de Brabantse stad, noemt het incident "erg demotiverend". Hij heeft de bewakingsbeelden gedeeld op sociale media. Daarop is te zien hoe de mannen ’s nachts toeslaan en de stevig vastgeschroefde kerstman met veel moeite loswrikken. "We hadden ’m nog goed vastgeschroefd, maar ze hebben die er moedwillig uit lopen trekken. Het is voor mij onvoorstelbaar."

Moedwillig

Het lostrekken van de kerstman blijkt nog een behoorlijke klus te zijn geweest. Op de beelden is te zien hoe een van de vandalen tijdens de actie hard op zijn achterwerk valt. De schade is echter groot: de kerstman is zo zwaar beschadigd dat hij de feestdagen niet meer haalt.

Het is niet de eerste keer dat het evenement te maken krijgt met vandalisme. Enkele jaren geleden werd er op de vooravond van het feest ingebroken, waarbij dure geluids- en lichtapparatuur werd gestolen. "Wij hebben toen zelf die gasten opgespoord, de politie had het te druk," vertelt Vale verder. De verdachte werd pas weken later aangehouden en veroordeeld, maar de schade bleef onbetaald. "Die dader staat nu nog steeds te bedelen op straat."

'Aangifte heeft geen zin'

Vale is gefrustreerd door de herhaaldelijke incidenten en noemt het "een paar kerels die het verpesten voor anderen". Hoewel aangifte doen volgens hem weinig zin heeft, hoopt hij dat de daders worden herkend. "Dronken of niet, ik snap zoiets niet," zegt de gedupeerde ondernemer. "Ik hoop dat ik ze zelf tegenkom."

Ondanks de tegenslag laat Vale zich niet uit het veld slaan. "We gaan er alsnog een leuke decembermaand van maken."