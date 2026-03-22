Vader vermoorde Anouk over docu: ‘Stop met verspreiden beelden’

Vol verbijstering kwam de vader van Anouk den Dekker erachter dat er een documentaire is gemaakt over zijn dochters moord. “Door deze documentaire en de aandacht eromheen worden er opnieuw beelden van de moord verspreid. Als nabestaande word ik weer geconfronteerd met de moord. Stop met het verspreiden van beelden en gebruik je menselijkheid als je online reacties plaatst”, zegt de vader van Anouk tegen Hart van Nederland.

De moord op Anouk staat ook bekend als de 'Instagram-moord' omdat de dader, Anouks halfzus Bouchra, de moord live op Instagram streamde. Dat was op 23 oktober 2021. Bouchra brengt Anouk (20) dan met 88 messteken om het leven. Bouchra had op dat moment een acute psychose.

Ruim vier jaar na de moord zendt de NPO een documentaire uit over de moord, met de dader, halfzus Bouchra dus. De communicatieafdeling van het gerechtshof heeft de advocaat van Anouks vader in kennis gesteld dat de dader – die destijds nog verdachte was – haar medewerking heeft verleend aan de docu.

Beelden verwijderen

Voor de documentaire wordt op dit moment reclame gemaakt. Ook de beelden met daarop de laatste momenten van het leven van Anouk circuleren (opnieuw) op internet, laat de advocaat van Anouks vader weten. “Onder nieuwsberichten wordt zelfs geplaatst dat men een privébericht kan sturen als diegene ‘de beelden wenst te ontvangen in zijn of haar DM’. Mijn cliënt wordt hier continu op geattendeerd en mee geconfronteerd.”

De vader van Anouk en zijn advocaat doen een uitdrukkelijke oproep om beelden te verwijderen en niet verder te verspreiden. Daarnaast doet de vader een oproep aan mensen die online over de zaak posten. “Maak gebruik van je menselijkheid als je een reactie plaatst. Ik probeer verder te gaan met mijn leven. Het opnieuw plaatsen van beelden en reacties helpt daar niet bij.”