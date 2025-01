Vader ontkent betrokkenheid bij dood dochter (4), wijst naar ander

De Rotterdamse vader die wordt verdacht van het doden van zijn 4-jarige dochter ontkent elke betrokkenheid. Dat laten zijn advocaten weten aan het AD.

De 43-jarige man is vooralsnog de enige verdachte in de zaak. Zelf is hij het echter niet eens met die lezing van het Openbaar Ministerie en wijst naar een mogelijke andere verdachte. Wie dat is, kunnen zijn advocaten nog niet zeggen.

Het meisje werd zaterdag 4 januari dood aangetroffen in een woning aan de Blokfluit in de wijk Zevenkamp. De vader zat drie dagen vast. Dinsdag mocht hij naar huis wegens een gebrek aan bewijs, al is hij dus nog wel verdachte in de zaak.