Overleden vrouw gevonden in woning Zeist, politie onderzoekt misdrijf

In een woning is Zeist is een overleden vrouw gevonden. Ze is afgelopen dinsdagavond aangetroffen, maar de politie communiceert er vrijdag over. De politie onderzoekt namelijk of er sprake is van een misdrijf en is op zoek naar getuigen.

Dinsdagavond kwam rond 20.00 uur de melding binnen dat een vrouw levenloos in haar woning aan de Balilaan lag. Toen agenten ter plaatse waren, was direct duidelijk dat ze overleden was, aldus de politie.

Op dit moment wordt onderzocht of er sprake kan zijn van een misdrijf. De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien de dag of dagen voorafgaand aan 20 januari. Je kunt de politie bereiken via het nummer 0800-6070 of via de website van de politie.