Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdacht pakketje gevonden in Vianen, meerdere woningen ontruimd

Crime

Vandaag, 10:12

Link gekopieerd

Enkele bewoners aan de Hogelandseweg in Vianen moesten dinsdagochtend vroeg hun huis uit. De vijf tot tien woningen zijn uit voorzorg ontruimd vanwege het aantreffen van een verdacht pakketje. Dat blijkt niet onterecht te zijn, want er zit explosief materiaal in het pakketje.

Het pakje werd om 06.30 uur gevonden bij het appartementencomplex. De explosievendienst heeft onderzoek gedaan en de inhoud betreft explosief materiaal. Wat er precies in zit is niet duidelijk.

De politie doet verder onderzoek naar hoe het pakketje daar terecht is gekomen en zoekt getuigen. Het pakketje is nog niet verwijderd. De politie verwacht dat bewoners pas na de ochtend terug naar huis kunnen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.