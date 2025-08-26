Verdacht pakketje gevonden in Vianen, meerdere woningen ontruimd

Enkele bewoners aan de Hogelandseweg in Vianen moesten dinsdagochtend vroeg hun huis uit. De vijf tot tien woningen zijn uit voorzorg ontruimd vanwege het aantreffen van een verdacht pakketje. Dat blijkt niet onterecht te zijn, want er zit explosief materiaal in het pakketje.

Het pakje werd om 06.30 uur gevonden bij het appartementencomplex. De explosievendienst heeft onderzoek gedaan en de inhoud betreft explosief materiaal. Wat er precies in zit is niet duidelijk.

De politie doet verder onderzoek naar hoe het pakketje daar terecht is gekomen en zoekt getuigen. Het pakketje is nog niet verwijderd. De politie verwacht dat bewoners pas na de ochtend terug naar huis kunnen.