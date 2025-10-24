Verklede man zorgt voor verdachte situatie op Utrecht Science Park

Een man zorgde voor veel ophef in de Utrechtse universiteitswijk Utrecht Science Park. De politie kreeg een melding dat iemand was gesignaleerd met een wapen op straat. Agenten rukten massaal uit en wisten de man bij zijn woning aan te houden. Maar wat bleek? De 24-jarige man kwam net terug van een verkleedpartij en had een nepwapen bij zich.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en wordt daar verhoord. Zijn nepwapen is in beslag genomen. Het nepwapen was volgens de politie niet van echt te onderscheiden.

Een politiewoordvoerder legt uit dat het om een nepvuurwapen ging dat "geschikt" is om iemand mee te bedreigen en dat is strafbaar.