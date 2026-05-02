Ramen ingegooid bij woning Robert (57) en Laiza (27): mogelijk om leeftijdsverschil

Gisteren, 22:32

Een stel in Veenendaal is flink geschrokken nadat dinsdagavond de ramen van hun woonkamer zijn ingegooid. Het stel, Robert (57) en Laiza (27), woont samen in de woning en is bekend van sociale media. Ze krijgen met grote regelmaat kritiek op hun flinke leeftijdsverschil. Volgens hen heeft de actie daar mogelijk iets mee te maken.

Volgens de politie gooiden twee mannen stenen door de ruiten en gingen er daarna snel vandoor. De daders zijn nog niet gepakt. De woning heeft grote gaten in de ramen, die voorlopig zijn dichtgemaakt.

De bewoonster hoorde een harde knal en trof beneden een ravage aan. Ze belde direct haar partner, die op dat moment even weg was. Vooral het idee dat het jonge kind van Laiza daar had kunnen zitten, zorgt voor veel onrust.

Speelt online haat een rol?

Het stel is actief op sociale media en heeft daar veel volgers. Ze krijgen ook geregeld negatieve reacties, vooral over hun leeftijdsverschil van dertig jaar. Volgens hen lopen die reacties soms uit op bedreigingen. Of dat iets te maken heeft met de vernieling, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

