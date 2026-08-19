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Korans onder tafelpoot in stilteruimte Universiteit Utrecht: 'Respectloos'

Korans onder tafelpoot in stilteruimte Universiteit Utrecht: 'Respectloos'

Crime

Vandaag, 10:23

Twee korans onder een tafelpoot, bierdopjes op de grond en zichtbare plassen. Dat trof een student eerder deze week aan in een stilteruimte van de Universiteit Utrecht. "Het is respectloos achtergelaten. Dit is onacceptabel, dit kan niet", zegt een woordvoerster woensdag na berichten van het AD en RTV Utrecht. De universiteit doet onderzoek.

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Het gebeurde in het Buys Ballotgebouw op Utrecht Science Park. De betreffende ruimte kunnen studenten en medewerkers gebruiken voor een moment van stilte. Er liggen verschillende religieuze boeken, waaronder korans en bijbels.

De universiteit laat weten geschrokken te zijn van de situatie. "We nemen dit serieus en gaan na wat er precies is gebeurd." Wie erbij betrokken was, is nog onbekend. De universiteit probeert te achterhalen wat er is gebeurd, wie dat heeft gedaan en wanneer, maar zegt dat dit lastig is. De stilteruimte is vrij toegankelijk en er zijn geen camerabeelden.

Zaak krijgt politiek vervolg

De vondst leidt ook buiten de universiteit tot reacties. Islamitische studentenvereniging Insan zegt "erg geschrokken" te zijn.

DENK heeft vragen ingediend over de kwestie in zowel de Tweede Kamer als de Utrechtse gemeenteraad. Kamerlid Dogukan Ergin spreekt van een "haatactie gericht tegen Utrechtse moslimstudenten".

Door Redactie Hart van Nederland
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