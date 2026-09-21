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Harde explosie bij flat in Utrecht, bewoners midden in nacht geëvacueerd

Harde explosie bij flat in Utrecht, bewoners midden in nacht geëvacueerd

Crime

Vandaag, 09:02

Een enorme explosie bij een flat in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal aan de Van Vollenhovenlaan in Transwijk was rond 02.00 uur zo hard dat die ook in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en zelfs de binnenstad werd gehoord. Bewoners van de flat moesten na de ontploffing naar buiten.

RTV Utrecht heeft beelden gedeeld van een deurbelcamera waarop te zien is dat er vlak na de explosie een grote rookwolk ontstaat. De gevel en ramen van het flatgebouw raakten beschadigd. Een verslaggever van Hart van Nederland ziet ook dat er ramen zijn gesneuveld in een pand aan de overkant van de straat. Na de ontploffing werd het Team Explosievenverkenning opgeroepen.

Knal in meerdere wijken te horen

De harde knal bleef niet beperkt tot de directe omgeving. Ook mensen in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en de Utrechtse binnenstad hoorden de explosie.

Volgens omwonenden is er veel overlast in de omgeving van de flat. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland
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