De 'Utrechtse serieverkrachter' komt nog niet vrij, hij blijft nog maximaal een jaar vastzitten. De rechtbank in Utrecht besloot dat donderdag. Gerard T zit sinds 2014 in de gevangenis voor een reeks gewelddadige verkrachtingen in Utrecht in 1995 en 2001.

De politie kwam hem vele jaren later op het spoor door een DNA-match na een fietsendiefstal. In 2017 kreeg T. zestien jaar cel opgelegd.

Welke straffen zijn er in Nederland?

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Nu hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Het Openbaar Ministerie wilde dat T. nog een jaar in de cel zou blijven, totdat hij terechtkan bij een juiste zorginstelling. Het OM wil dat hij niet onbehandeld terugkeert in de samenleving. Het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) waar T. momenteel verblijft en de reclassering deelden de mening van het OM.

Terugkeren maatschappij

Tijdens een zitting twee weken geleden bleek dat justitie een Forensisch Psychiatrische Kliniek in het oosten van het land voor hem heeft gevonden. T. kan daar herintegreren om uiteindelijk onder begeleiding terug te keren in de maatschappij. De gemeente waar de kliniek staat, moet nog akkoord gaan met zijn plaatsing. De uiteindelijke plaatsing in de kliniek kan nog maanden duren.

T. zou half maart op vrije voeten komen. In februari vroeg het OM de rechtbank de vrijlating uit te stellen, om naar een geschikte kliniek te zoeken. De rechtbank honoreerde dat verzoek, waardoor T. uiterlijk 15 september vrij zou komen.

ANP