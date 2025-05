Jeugd-tbs voor man die Savannah (14) doodde omgezet in tbs met dwang

De rechtbank in Utrecht heeft de jeugd-tbs voor de man (24) die in 2017 de 14-jarige Savannah uit Bunschoten doodde, omgezet naar tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat als hij niet verder wordt behandeld.

Eerder reageerde de inmiddels 24-jarige man, die destijds 17 jaar oud was, 'gelaten' op zijn straf, zo is te zien in bovenstaande video.

Savannah werd in juni 2017 dood gevonden in een sloot in Bunschoten. Enkele dagen daarvoor was ze vermist geraakt. Op die dag had ze een afspraakje met de verdachte. Hij was verliefd op Savannah. Maar hij was ook boos op haar en voelde zich bedrogen, omdat Savannah contact had met een andere jongen.

De man uit Den Bosch, toen 17 jaar oud, werd in 2018 veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs. Die maatregel duurt maximaal zes jaar. Die tijd is nu verstreken. Volgens de rechtbank heeft de man tijdens zijn behandeling "stappen in de goede richting gezet", maar is het niet genoeg om de maatregel te stoppen. Het zou dan mogelijk al snel weer mis kunnen gaan, denken deskundigen.

Volgens hen heeft de man nog een langdurige behandeling nodig. Hoelang dat is, is niet te zeggen. De rechtbank heeft de maatregel met een jaar verlengd. Daarna kan het Openbaar Ministerie opnieuw vragen om een verlenging.

ANP