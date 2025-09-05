Politie groots uitgerukt voor verdachte situatie universiteitsgebouw Utrecht

Een deel van De Uithof in Utrecht is afgezet wegens een verdachte situatie, meldt de politie, die met veel eenheden ter plaatse is. Wat er aan de hand is, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie zegt alleen dat er meldingen zijn binnengekomen van een verdachte situatie. Er zijn volgens hem geen gewonden en er is geen brand. Waar de meldingen dan wel over gaan, kan hij niet zeggen.

Ook de woordvoerders van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, die beide gebouwen hebben rond de afzetting, konden niets zeggen. Er zijn geen gebouwen van de Universiteit Utrecht ontruimd op De Uithof in Utrecht, meldt een woordvoerder van de universiteit.

Een deel van het gebied is afgezet om een verdachte situatie. Er kwamen meldingen binnen over een ongewenste bezoeker die mogelijk een wapen had. Of dit klopt, weet de politie niet. Een van de panden van de universiteit sluit vrijdagmiddag wel eerder zijn deuren. Om welk gebouw het precies gaat, weet de woordvoerder niet.

Er rijden geen bussen en trams.

