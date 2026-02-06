Volg Hart van Nederland
Douane ontdekt grote partij nepmerkkleding in loods Montfoort

Crime

Vandaag, 14:29

In een loods in Montfoort (Utrecht) heeft de douane een „uitzonderlijk grote” partij valse merkkleding en -accessoires ontdekt. Het gaat om tienduizenden nagemaakte kledingstukken en spullen van luxemerken als Hermès, Jacob Cohën, Moncler, Dior, Stone Island en Casablanca. Dat meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Op foto's die de FIOD heeft gedeeld, zijn rekken te zien die volhangen met verpakte kledingstukken. Volgens de opsporingsdienst was de voorraad vermoedelijk bestemd voor meerdere verkooppunten.

De volledige partij is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Vooralsnog is niemand aangehouden.

Door ANP

