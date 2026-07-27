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Vier panden beschoten in Mijdrecht, politie onderzoekt mogelijk verband

Crime

Vandaag, 16:05

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Vier panden in Mijdrecht zijn beschoten. De politie onderzoekt of de schietincidenten met elkaar in verband staan. Zeker is dat nog niet. Niemand raakte gewond en er is nog niemand aangehouden.

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De eerste melding kwam zondagochtend rond 05.30 uur binnen. Een getuige hoorde schoten aan de Borsaliastraat en schakelde de politie in. Agenten troffen later meerdere kogelinslagen aan in de buitenkant van een woning.

Maandag ontdekte de politie ook kogelinslagen bij drie andere panden in het Utrechtse dorp. Het gaat om een woning en twee bedrijfspanden aan de Kerkvaart, Hofland en De Lindeboom. Wanneer deze panden zijn beschoten, is nog niet duidelijk.

Politie zoekt getuigen

De extra locaties kwamen onder meer in beeld nadat bij de politie een verdachte situatie was gemeld. Waar die melding precies over ging, wil de politie niet zeggen. Onderzoekers bekijken of de vier beschietingen met elkaar te maken hebben en roepen getuigen op om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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