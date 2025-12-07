Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meerdere gewonden bij nachtelijke overval woning Lopik

Crime

Vandaag, 16:16

Link gekopieerd

Een heftige situatie aan de Graafdijk in Lopik in de nacht van zaterdag op zondag: daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een woningoverval. Volgens de politie zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend, ook is er nog niemand aangehouden.

De overval was rond de klok van 05.00 uur. Voor het onderzoek, waar de recherche mee bezig is, is de politie op zoek naar camerabeelden en tips. Wie zulke informatie heeft mag contact opnemen via 0900 - 8844 of via de site van de politie.

In verdere berichtgeving op X zegt de politie dat er op moment van schrijven nog geen signalement van de dader of van de daders te delen is. Ook willen ze niet aangeven hoe veel slachtoffers er precies zijn.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.