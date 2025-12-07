Meerdere gewonden bij nachtelijke overval woning Lopik

Een heftige situatie aan de Graafdijk in Lopik in de nacht van zaterdag op zondag: daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een woningoverval. Volgens de politie zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend, ook is er nog niemand aangehouden.

De overval was rond de klok van 05.00 uur. Voor het onderzoek, waar de recherche mee bezig is, is de politie op zoek naar camerabeelden en tips. Wie zulke informatie heeft mag contact opnemen via 0900 - 8844 of via de site van de politie.

In verdere berichtgeving op X zegt de politie dat er op moment van schrijven nog geen signalement van de dader of van de daders te delen is. Ook willen ze niet aangeven hoe veel slachtoffers er precies zijn.