Vrouw met verwondingen in bos Leersum aangetroffen

In een bosgebied bij Leersum is vrijdagochtend een gewonde vrouw aangetroffen. Zij had zichtbaar letsel en is direct overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De vrouw werd rond 07.45 uur gevonden in de buurt van het Utrechtse Spoor. Wat er voorafgaand aan de vondst heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden. Daarbij gaat het onder meer om mensen die in de vroege ochtend iets opvallends hebben gezien in of rond het bosgebied.